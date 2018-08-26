В Киеве ночью сгорел внедорожник на "евробляхах" - ФОТО

По предварительной информации, к припаркованной во дворе дома машине BMW Х5 подъехал автомобиль с тонированными стеклами. Из него злоумышленники бросили на припаркованный внедорожник "коктейль Молотова", после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате пожара BMW сгорел дотла.

Сам владелец сгоревшего авто утверждает, что незадолго до пожара ему угрожал мужчина, с которым у них произошел конфликт. Водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль угрожавшего мужчины. На месте происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских неизвестный закинул "коктейль Молотова" в салон иномарки.