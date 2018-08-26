16:38 26.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью сгорел внедорожник на "евробляхах" - ФОТО

В воскресенье, 26 августа, во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 неизвестный поджог BMW Х5. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве ночью сгорел внедорожник на

По предварительной информации, к припаркованной во дворе дома машине BMW Х5 подъехал автомобиль с тонированными стеклами. Из него злоумышленники бросили на припаркованный внедорожник "коктейль Молотова", после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате пожара BMW сгорел дотла. 

Сам владелец сгоревшего авто утверждает, что незадолго до пожара ему угрожал мужчина, с которым у них произошел конфликт. Водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль угрожавшего мужчины. На месте происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских неизвестный закинул "коктейль Молотова" в салон иномарки


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