В Киеве мужчина выбросился из окна - ФОТО

По предварительной информации, в момент трагедии погибший находился один в закрытой комнате, дома также проживали родители. Отец погибшего не мог объяснить, почему его сын совершил такой поступок и находился в шоковом состоянии.

Спасти самоубийцу не удалось, от полученных травм мужчина скончался еще до приезда медиков. На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из станций столичного метрополитена молодая девушка пыталась броситься на рельсы. Приехавшие полицейские сказали, что девушка была в неадекватном состоянии, разговаривать с медиками девушка отказалась. После медицинского осмотра была передана в руки психологов.