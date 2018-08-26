15:12 26.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина выбросился из окна - ФОТО

Вчера вечером, 25 августа, из окна 9 этажа жилого дома по адресу улица Григоровича-Барского, 3 покончил с собой 36-летний мужчина. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве мужчина выбросился из окна - ФОТО

По предварительной информации, в момент трагедии погибший находился один в закрытой комнате, дома также проживали родители. Отец погибшего не мог объяснить, почему его сын совершил такой поступок и находился в шоковом состоянии.

Спасти самоубийцу не удалось, от полученных травм мужчина скончался еще до приезда медиков. На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из станций столичного метрополитена молодая девушка пыталась броситься на рельсы. Приехавшие полицейские сказали, что девушка была в неадекватном состоянии, разговаривать с медиками девушка отказалась. После медицинского осмотра была передана в руки психологов.


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