10:54 26.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве иномарка протаранила фонарный столб - ФОТО

Вчера вечером, 25 августа, на Днепровской набережной автомобиль Fiat влетел в фонарный столб. Об этом передает dtp.kiev.ua. 

В Киеве иномарка протаранила фонарный столб - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб. От удара в авто сработали подушки безопасности.

В результате аварии пострадала сама водитель авто, у нее диагностировали ушиб руки с подозрением на перелом, водителя сразу госпитализировали.

Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП и смотреть запись с камер наблюдения расположенного рядом супермаркета. Примечательно, что столб, в который влетел Fiat, наклонился, но не упал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на выезде из Киева в сторону Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие


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