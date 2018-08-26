В Киеве иномарка протаранила фонарный столб - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль Fiat двигался по Днепровской набережной, а затем свернул на улицу Березняковскую. Водитель совершила маневр со второй полосы и врезалась в фонарный столб. От удара в авто сработали подушки безопасности.

В результате аварии пострадала сама водитель авто, у нее диагностировали ушиб руки с подозрением на перелом, водителя сразу госпитализировали.

Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП и смотреть запись с камер наблюдения расположенного рядом супермаркета. Примечательно, что столб, в который влетел Fiat, наклонился, но не упал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на выезде из Киева в сторону Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие.