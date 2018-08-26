В Болгарии в ущелье свалился автобус с туристами

По предварительной информации, водитель автобуса слишком резко свернул на крутом участке дороге, из-за чего транспорт резко стало клонить в сторону и машина начала падать в ущелье.

В результате аварии 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананиев подтвердил информацию о гибели 15 человек. На место происшествия прибыли медики, спасатели и правоохранители.

Похожий случай произошел на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус.