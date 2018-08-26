13:19 26.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Болгарии в ущелье свалился автобус с туристами

В районе Искырского ущелья возле города Своге в Болгарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса. Об этом передает болгарское агентство БГНЕС.

В Болгарии в ущелье свалился автобус с туристами

По предварительной информации, водитель автобуса слишком резко свернул на крутом участке дороге, из-за чего транспорт резко стало клонить в сторону и машина начала падать в ущелье. 

В результате аварии 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. 

Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананиев подтвердил информацию о гибели 15 человек. На место происшествия прибыли медики, спасатели и правоохранители. 

Похожий случай произошел на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус


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