05:00 26.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане произошел очередной теракт

В афганском городе Джелалабад террорист-смертник подорвался возле офиса избиркома. Об этом передает Reuters.

В Афганистане произошел очередной теракт

Сообщается, что боевик активировал "пояс Шахида" во время митингов в поддержку кандидата в депутаты, которого дисквалифицировали на выборах за подозрение в связях с террористической организацией "Талибан". 

В результате теракт погибло 10 человек, еще 32 пострадали от осколочных ранений, их госпитализировали. 

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв. Правоохранители пытаются организовывать превентивные меры для защиты гражданского населения во время парламентских выборов.

Напомним, что парламентские и местные выборы в Афганистане пройдут в октябре 2018 года, однако талибы не воспринимают власть центра в горных регионах, куда власть Кабула распространяется только при помощи американского оружия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно смертник, предположительно из исламистской организации " Талибан" убил троих военных, которые были членами миссии НАТО "Решительная поддержка". 


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