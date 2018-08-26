Спасатели тушат пожар на свалке под Балаклеей

В настоящее время спасатели все еще продолжают ликвидацию возгорания. возгорание, ликвидация которого продолжается и в настоящее время. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, информация о пожаре поступила около полудня.

По прибытию первых спасательных подразделений ГосЧС было установлено, что огонь распространился по свалке на площадь около 1,5 гектаров и захватил часть лесополосы.

При этом огонь угрожает расположенной рядом городской свалке.

На данный момент над тушением пожара работают девять пожарно-спасательных подразделений ГосЧС из Балаклеи, а также из соседних районов.

По состоянию на шесть часов вечера пожарный вертолет ГосЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Уже совершено семь сбросов воды.

Работы по тушению пожара продолжаются. Пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на технической площадке арсеналов в городе Балаклея в Харьковской области по состоянию четверг 3 мая произошло 40 взрывов боеприпасов. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.