17:51 26.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом фура чуть было не раздавила маршрутку с пассажирами - ФОТО

Сегодня, 26 августа, около послека Дмитровка Киево-Святошинского районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием груженной фуры. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом фура чуть было не раздавила маршрутку с пассажирами - ФОТО

По предварительной информации, водитель фуры выезжая с второстепенной дороги, выехавши на встречную полосу, совершил столкновение с маршруткой, которая попала в "слепую зону". Невнимательный водитель фуры едва не уничтожил маршрутку. От удара маршрутка опрокинулась и перевернулась на бок.

В результате аварии пострадало 4 пассажира маршрутного такси, все они были госпитализированы. Смертельных последствий аварии удалось избежать, водитель фуры в последний момент уклонился от прямого удара, получился касательный.

Сейчас на месте происшествия работают скорая помощь, патрульная полиция и бойцы ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Киево-Житомирской трассы столицы фура "смяла" легковой автомобиль. 


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