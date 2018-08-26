Под Киевом фура чуть было не раздавила маршрутку с пассажирами - ФОТО

По предварительной информации, водитель фуры выезжая с второстепенной дороги, выехавши на встречную полосу, совершил столкновение с маршруткой, которая попала в "слепую зону". Невнимательный водитель фуры едва не уничтожил маршрутку. От удара маршрутка опрокинулась и перевернулась на бок.

В результате аварии пострадало 4 пассажира маршрутного такси, все они были госпитализированы. Смертельных последствий аварии удалось избежать, водитель фуры в последний момент уклонился от прямого удара, получился касательный.

Сейчас на месте происшествия работают скорая помощь, патрульная полиция и бойцы ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Киево-Житомирской трассы столицы фура "смяла" легковой автомобиль.