08:00 26.08.2018 | Общество | Новости
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Папуа-Новая Гвинея может навсегда исчезнуть под пеплом "дремавшего" столетиями вулкана

В Папуа-Новой Гвинее началось извержение вулкана. Об этом передает Reuters.

Папуа-Новая Гвинея может навсегда исчезнуть под пеплом

Первые лавовые субстанции были замечены на острове Манам, на котором расположен вулкан, всего 10 километров в ширину, возле него проживают не более 10 тыс человек. 

Руководство Центра по чрезвычайным ситуациям уже организовало срочную эвакуацию жителей на безопасные участки острова. Вулкан на протяжении всего дня выпускал в воздух столбы пепла, высотой в 15 километров. Пепла было так много, что под его весом рушатся деревья, а также массово вымирает фауна.

Там также добавили, что уже создан кризисный штаб в связи с опасностью извержения вулкана. 

Специалиста покамест на делают позитивных прогнозов, так как активная фаза извержения вулкана еще не окончена. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу. 


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