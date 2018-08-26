Папуа-Новая Гвинея может навсегда исчезнуть под пеплом "дремавшего" столетиями вулкана

Первые лавовые субстанции были замечены на острове Манам, на котором расположен вулкан, всего 10 километров в ширину, возле него проживают не более 10 тыс человек.

Руководство Центра по чрезвычайным ситуациям уже организовало срочную эвакуацию жителей на безопасные участки острова. Вулкан на протяжении всего дня выпускал в воздух столбы пепла, высотой в 15 километров. Пепла было так много, что под его весом рушатся деревья, а также массово вымирает фауна.

Там также добавили, что уже создан кризисный штаб в связи с опасностью извержения вулкана.

Специалиста покамест на делают позитивных прогнозов, так как активная фаза извержения вулкана еще не окончена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу.