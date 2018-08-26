09:21 26.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 33 раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Пророссийские наемники традиционно усиливали обстрелы в темное время суток. Противник из огнестрельного оружия наносил удары около населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцево, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.

Минометный огонь был слышел в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарском - у Луганского, на Горловском направлении в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении - вблизи Авдеевки. 

В результате обстрелов был ликвидирован один пророссийский наемник, ВСУ потерь не понесли. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики нанесли артудар по поселку возле Попасной, погиб мирный житель.


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