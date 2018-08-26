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Экс-посол Украины в США катался пьяным по Киеву - ФОТО

Вчера вечером, 25 августа в Киеве на площади Шевченко сотрудники патрульной полиции задержали нетрезвого экс-посла Украины в США Александра Моцика. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Экс-посол Украины в США катался пьяным по Киеву - ФОТО

Сообщается, что причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения. Водитель почему-то двигался по кругу на площади Шевченко против движения.

Позже правоохранители установили, что водитель Ford имел явные признаки алкогольного опьянения. В свою очередь, Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Полисмены предложили Моцику пройти тест на алкоголь или поехать на медицинское освидетельствование, но в посол начал грубить и угрожать стражам порядка.

Чуть позже на водительском коврике машины и рубашке Александра обнаружили следы плохо переваренной пищи. Его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом пьяный водитель сбил полицейского и скрылся. 


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