Пожар на свалке под Балаклеей локализован - ФОТО

С пожарного вертолета было осуществлено 20 сбросов воды. Пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около полудня.

Всего к тушению огня приступило девять специализированных автомобилей и 40 человек личного состава ГосЧС. Кроме того, спасателям помогают добровольная пожарная команда поселка Андреевка, добровольная пожарная дружина частного сельскохозяйственного предприятия "Свитанок" и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны на трех единицах техники.

Около четырех часов дня пожарный вертолет Ми-8 начал тушить пожар с воздуха.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в воскресенье днем,26 августа, на несанкционированной свалке возле поселка Балаклея Харьковской области произошел пожар. В настоящее время спасатели все еще продолжают ликвидацию возгорания. возгорание, ликвидация которого продолжается и в настоящее время.