23:27 26.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202197:Polishuk

Пожар на свалке под Балаклеей локализован - ФОТО

Пожар, который начался в воскресенье, 26 августа, на несанкционированной свалке возле Балаклеи Харьковской области, локализован.

Пожар на свалке под Балаклеей локализован - ФОТО

С пожарного вертолета было осуществлено 20 сбросов воды. Пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около полудня.

Всего к тушению огня приступило девять специализированных автомобилей и 40 человек личного состава ГосЧС. Кроме того, спасателям помогают добровольная пожарная команда поселка Андреевка, добровольная пожарная дружина частного сельскохозяйственного предприятия "Свитанок" и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны на трех единицах техники.

Около четырех часов дня пожарный вертолет Ми-8 начал тушить пожар с воздуха.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в воскресенье днем,26 августа, на несанкционированной свалке возле поселка Балаклея Харьковской области произошел пожар. В настоящее время спасатели все еще продолжают ликвидацию возгорания. возгорание, ликвидация которого продолжается и в настоящее время.


Поделиться
Читайте также:
 
Пожар на свалке под Балаклеей локализован - ФОТО На Львовщине машина слетела с моста, три человека пострадали - ФОТО В Ровенской области в результате ДТП погибли двое юношей - ФОТО В США произошла стрельба, есть погибшие
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив