В столице иномарка протаранила дорожный отбойник - ФОТО

Сегодня ночью, 25 августа в Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Почтовой площади. В один момент BMW занесло и его отбросило в отбойник, после чего авто вылетело на соседнюю полосу дороги.
В результате аварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что у него автомобиля отлетело колесо.
На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице две иномарки насмерть сбили мужчину.