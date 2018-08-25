В столице иномарка протаранила дорожный отбойник - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Почтовой площади. В один момент BMW занесло и его отбросило в отбойник, после чего авто вылетело на соседнюю полосу дороги.

В результате аварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что у него автомобиля отлетело колесо.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице две иномарки насмерть сбили мужчину.