12:51 25.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице иномарка протаранила дорожный отбойник - ФОТО

Сегодня ночью, 25 августа в Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице иномарка протаранила дорожный отбойник - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль двигался в сторону Почтовой площади. В один момент BMW занесло и его отбросило в отбойник, после чего авто вылетело на соседнюю полосу дороги.

В результате аварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали в больницу. Позже выяснилось, что у него автомобиля отлетело колесо.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице две иномарки насмерть сбили мужчину. 


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