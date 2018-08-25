В Перу перевернулся пассажирский автобус

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением на крутом участке дороги, где требовалось снизить скорость до минимума. Транспорт упал в овраг, несколько раз перевернулся и загорелся. На момент аварии в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, всех их удалось вовремя спасти.

В результате ДТП пострадали пять иностранцев из Аргентины, США, Мексики и Чили. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Похожий случай произошел на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Перу автобус упал в пропасть, погибли 15 человек.