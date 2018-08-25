13:36 25.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Перу перевернулся пассажирский автобус

На трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус. Об этом передает RPP.

В Перу перевернулся пассажирский автобус

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением на крутом участке дороги, где требовалось снизить скорость до минимума. Транспорт упал в овраг, несколько раз перевернулся и загорелся. На момент аварии в салоне автобуса находилось 30 пассажиров, всех их удалось вовремя спасти. 

В результате ДТП пострадали пять иностранцев из Аргентины, США, Мексики и Чили. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. 

Похожий случай произошел на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Перу автобус упал в пропасть, погибли 15 человек. 


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