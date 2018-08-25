В Китае загорелся гостиничный комплекс

Сообщается, что в субботу утром в отеле произошло возгорание небольшого туристического кампуса. В результате пожара погибло 18 человек, большинство отдыхающих оказались заперты в своих номерах и задохнулись.

В ходе ликвидации возгорания приняли участие пять экипажей пожарных машин, свыше ста пожарных. Ведомство по чрезвычайным ситуациям провинции Харбин направило на место происшествия специальную группу для проведения расследования и выяснения основных источников и причин возгорания.

Спасатели использовали специальную технику, вертолеты и водяные пушки, чтобы предотвратить распространение пламени на близлежащие населенные пункты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вблизи немецкой столицы произошел пожар. Его пока не удается взять под контроль. Власти уже эвакуировали более 500 местных жителей.