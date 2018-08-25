В Киеве загорелся ресторан восточной кухни - ФОТО

По предварительной информации, площадь возгорания составила более 15 квадратных метров, а причиной возникновения огня могла стать халатность сотрудников. Соседние помещения были сильно задымлены, персонал некоторых учреждений пришлось срочно эвакуировать. Однако, когда начали тушить внутри, то огонь перекинулся на трубу вытяжки.

Пожарным необходимо было обесточить помещения, бригаду обслуживающей компании ждали 30 минут.

Спасатели на протяжении 50 минут ликвидировали пожар, чтобы не дать огню распространиться дальше. На место происшествия прибыли две единицы техники, а также дежурили медики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Подворки Харьковской области на территории частного предприятия, занимающегося переработкой пластиковых изделий, возник пожар.