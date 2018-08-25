В Гонконге врач "отравил" свою супругу и ребенка

По предварительной информации, отец семейства оставил надувной мяч в багажнике своего авто, а там из него произошла утечка газа, что стало причиной смерти женщины и ребенка, которые не смогли ощутить ядовитый запах. По прибытии на место происшествия правоохранители установили, что в багажнике автомобиля находился мяч для йоги, накачанный газом.

Позже мужчина признался, что давно планировал смерть жены, но своего сына убивать не задумывал, он оказался в салоне его авто без ведома отца. Он давно задумывал умышленное убийство своей жены из-за того, что она не давала разрешение на развод.

Преступника также не смогли остановить его коллеги, которые знали о краже ядовитого вещества из медицинского учреждения. Следствие в данном деле продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Турции фанатик пытался застрелить мусульманского муфтия.