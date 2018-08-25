"Не Россией Единой": в Генте обнаружили партию кокаина из РФ

На видеозаписи, который отснял один из журналистов местного СМИ видно, что логотип российской "партии власти" – медведь и развевающийся российский флаг, изображен на каждом из брикетов упакованных наркотиков. Правоохранители подсчитали, что приблизительная стоимость конфиската составляет 100 тыс долларов на европейских рынках.

"Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента", - говорится в De Telegraaf.

Согласно данным Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости, наличие наркотических средств в Европейском Союзе растет, а кокаин чаще всего перевозят через северные порты Европы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники пограничной службы в бельгийском порту Антверпена конфисковали партию кокаина на сумму свыше 75 миллионов евро.