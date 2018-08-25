11:30 25.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье СБУ наткнулись на очередной арсенал с боеприпасами и оружием - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Киеве и в Закарпатской области арсеналы оружия и боеприпасов. Об этом передает 

На Закарпатье СБУ наткнулись на очередной арсенал с боеприпасами и оружием - ФОТО

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области совместно с военной прокуратурой. В одном из гаражных кооперативов был обнаружен тайник с боеприпасами и оружием. 

В хоед проведения обысков в помещениях и гаражных помещениях задержанных правоохранители обнаружили пистолет-пулемет УЗИ с глушителем, два ружья, боевую винтовку с глушителем, четыре пистолета 

Сейчас задержанным грозит уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около населенного пункта Водяное в районе проведения ООС украинские воины обнаружили тайник с минами российского производства. 


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