На Закарпатье СБУ наткнулись на очередной арсенал с боеприпасами и оружием - ФОТО

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками Управления СБУ в Закарпатской области совместно с военной прокуратурой. В одном из гаражных кооперативов был обнаружен тайник с боеприпасами и оружием.

В хоед проведения обысков в помещениях и гаражных помещениях задержанных правоохранители обнаружили пистолет-пулемет УЗИ с глушителем, два ружья, боевую винтовку с глушителем, четыре пистолета

Сейчас задержанным грозит уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно около населенного пункта Водяное в районе проведения ООС украинские воины обнаружили тайник с минами российского производства.