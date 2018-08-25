17:46 25.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине задержали трех кубинцев - ВИДЕО

Пограничники Сумского отряда задержали группу нелегальных мигрантов из Кубы, которые пытались пересечь государственную границу со стороны России. Об этом передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На Сумщине задержали трех кубинцев - ВИДЕО

Сообщается, что пограничный наряд на автомобильной дороге в районе населенных пунктов Бруски и Бунякино Путивльского района обнаружил троих мужчин смуглой, "средиземноморской" внешности. При себе задержанные имели ID-карты граждан Республики Куба.

Позже выяснилось, что островитяне попали в Украину вне установленных пунктов пропуска через российско-украинскую границу, пересекая вплавь реку Сейм на самодельном плоте. На данный момент мигранты находятся в отделе пограничной службы "Белополье".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники Шевченковского управления полиции задержали группу нелегалов из Азии. 


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