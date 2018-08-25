21:00 25.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100202139:roman

На столичной Окружной произошла авария - ФОТО

В субботу, 25 августа, в районе Киево-Житомирской трассы столицы фура "смяла" легковой автомобиль. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На столичной Окружной произошла авария - ФОТО

По предварительной информации, шофер грузового авто не заметил иномарку, которая пыталась обогнать его. Машина совершала маневр в районе, так называемой "слепой зоны". От удара легковушку смяло, словно консервную банку и отбросило на десяток метров.

В результате аварии сильно пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Его извлекали спасатели с помощью специального оборудования. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция и бойцы ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на выезде из Киева в сторону Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, одного из пассажиров них зажало в автомобиле, водителя транспорта госпитализировали с диагнозом - черепно-мозговая травмы.


Поделиться
Читайте также:
 
На житомирщине пенсионерка упала в подвал "Не Россией Единой": в Генте обнаружили партию кокаина из РФ На Сумщине задержали трех кубинцев - ВИДЕО В Китае загорелся гостиничный комплекс
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив