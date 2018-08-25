На столичной Окружной произошла авария - ФОТО

По предварительной информации, шофер грузового авто не заметил иномарку, которая пыталась обогнать его. Машина совершала маневр в районе, так называемой "слепой зоны". От удара легковушку смяло, словно консервную банку и отбросило на десяток метров.

В результате аварии сильно пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Его извлекали спасатели с помощью специального оборудования. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция и бойцы ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на выезде из Киева в сторону Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, одного из пассажиров них зажало в автомобиле, водителя транспорта госпитализировали с диагнозом - черепно-мозговая травмы.