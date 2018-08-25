09:42 25.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 39 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Пророссийские наемники в очередной раз нарушили уже ранее принятое Трехсторонней контактной группой "школьное перемирие". Враг из крупнокалиберных пулеметов и огнестрелов открывал огонь около населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное, Широкино. 

Противник пытался провоцировать наших бойцов вблизи Марьинки и Новомихайловки. В районах населенных пунктов Крымское, Южное, Красногоровка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Лебединское боевики применили артиллерию. 

В результате обстрелов погиб местный житель, его личность устанавливается, потерь в рядах ВСУ нет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США советуют Украине взять штурмом ДНР и ЛНР


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