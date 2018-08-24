В Свитязе утонули мама с сыном

Погибшие прыгали в воду с катамарана и были без спасательных жилетов. Об этом заявили в пресс-службе ДСНС в Волынской области.

Несчастье произошло вчера, 23 августа, в селе Свитязь Шацкого района на одноименном озере. Работники группы водолазно-спасательной службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Волынской области нашли тела.

Местные СМИ отмечают, что трагедия произошла вблизи базы отдыха "Уголок рыбака".

Как сообщал "УРА-Информ", после многочасового обстрела в поселке Врубовка Луганской области, были повреждены несколько домов. Об этом говорится в сообщении полиции Луганской области. Отмечается, что на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Полицейские Попаснянского отдела полиции фиксируют последствия обстрела.