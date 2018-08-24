23:42 24.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице загорелась очередная "заброшка" - ФОТО

В Киеве на пр-т Победы, 125, 24 августа, сгорело заброшенное здание. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице загорелась очередная

По предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже. Огонь быстро распространился на крышу. В ходе инцидента, никто не пострадал. Информация о причинах возгорания уточняется. Проезд в районе возгорания пришлось перекрыть.

Огонь удалось ликвидировать в течении 30 минут. Ликвидировать возгорание прибыли 10 спасателей и 1 единица противопожарной техники. 

На месте происшествия работали бойцы ГСЧС, полиция, скорая помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве загорелся офис турфирмы. На месте работал экипаж патрульной полиции, три машины спасателей ГСЧС и медики. В результате возгорания никто не пострадал. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.


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