В столице две иномарки насмерть сбили мужчину - ФОТО

По предварительной информации, нетрезвый мужчина пытался пересечь полосу 4-стороннего движение в неположенном месте. В итоге, водитель Ford Fiesta сбил пешехода, а через несколько секунд по нему проехалась Skoda Octavia.

Рулевой иномарки даже не успел нажать на тормоза и ударил правой стороной машины пешехода. От удара мужчина отлетел на третью полосу и сразу же попал под колеса Skoda.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 40 лет, его личность устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Северном мосту произошло масштабное ДТП.