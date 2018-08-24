В столице две иномарки насмерть сбили мужчину - ФОТО

Сегодня , 24 августа, в Киеве на проспекте Победы, напротив зоопарка произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, нетрезвый мужчина пытался пересечь полосу 4-стороннего движение в неположенном месте. В итоге, водитель Ford Fiesta сбил пешехода, а через несколько секунд по нему проехалась Skoda Octavia.
Рулевой иномарки даже не успел нажать на тормоза и ударил правой стороной машины пешехода. От удара мужчина отлетел на третью полосу и сразу же попал под колеса Skoda.
По прибытии на место происшествия выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 40 лет, его личность устанавливается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Северном мосту произошло масштабное ДТП.