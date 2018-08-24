В Киеве горело здание типографии - ФОТО

Масштабный пожар в двухэтажном здании произошел на улице Львовской напротив корпуса Киевского национального университета.

В тушении участвовали несколько пожарных автомобилей, пишет Информатор.

Как сообщили местные жители, заброшенное здание типографии уже давно интересует потенциальных застройщиков, которые хотят возвести на этом месте дом. Поэтому высока вероятность того, что причиной пожара стал поджог.

Как сообщал "УРА-Информ", в калифорнийском городе Фримонт в пятницу утром, 24 августа, на заводе по производству электрических автомобилей Tesla произошел пожар.