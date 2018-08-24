В Калифорнии на заводе Tesla произошел пожар

Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщил журналистам глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter, он чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию.

В свою очередь, в спасательной службе Фримонта сообщили, что на данный момент возгорание ликвидировано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате пожара, который произошел на заводе автоконцерна BMW в городе Ландсху в Германии пострадало три человека.

Трое пожарных получили ранения, один из них направлен в больницу для лечения.