03:00 24.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии в офисе оппозиционной партии прогремел взрыв, есть погибшие

В индийском штате Западная Бенгалия в четверг, 23 августа, в офисе правящей в регионе партии "Тринамул Конгресс" произошел взрыв.

В Индии в офисе оппозиционной партии прогремел взрыв, есть погибшие

В результате инцидента один человек погиб. Еще пять человек получили травмы. Как сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на данные местной полиции, по предварительным данным расследования в офисе партии взорвалась самодельная бомба.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу в критическом состоянии.

В полиции также напомнили, что "Тринамул Конгресс" во главе с главным министром штата Западная Бенгалия Маматой Банерджи является правящей партией региона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террористическая группировка " Исламское Государство" взяла на себя ответственность за атаку на прохожих возле Парижа. В результате нападения, которое произошло в четверг утром, 22 августа, погибли два человека. Как сообщает издание Haarez, ссылаясь на данные местных правоохранителей, третий человек, на которого было совершено нападение, находится в тяжелом состоянии.


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