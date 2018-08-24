В Индии в офисе оппозиционной партии прогремел взрыв, есть погибшие

В результате инцидента один человек погиб. Еще пять человек получили травмы. Как сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на данные местной полиции, по предварительным данным расследования в офисе партии взорвалась самодельная бомба.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу в критическом состоянии.

В полиции также напомнили, что "Тринамул Конгресс" во главе с главным министром штата Западная Бенгалия Маматой Банерджи является правящей партией региона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террористическая группировка " Исламское Государство" взяла на себя ответственность за атаку на прохожих возле Парижа. В результате нападения, которое произошло в четверг утром, 22 августа, погибли два человека. Как сообщает издание Haarez, ссылаясь на данные местных правоохранителей, третий человек, на которого было совершено нападение, находится в тяжелом состоянии.