14:35 24.08.2018 | Происшествия | Новости
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Сотни людей эвакуировали из-за пожара под Берлином

Вблизи немецкой столицы бушует пожар. Его пока не удается взять под контроль. Власти уже эвакуировали более 500 местных жителей.

Сотни людей эвакуировали из-за пожара под Берлином

Об этом сообщает немецкое издание The Local.

В четверг вечером были эвакуированы несколько деревень к югу от Потсдама. Огонь бушевал в 100 метрах от домов. Горит пожар на территории 400 гектаров.

Утром пятницы пожарные и аварийные службы пытались использовать тяжелое оборудование, в том числе бульдозеры, вертолеты и водяные пушки, чтобы предотвратить распространение пламени на близлежащие населенные пункты.

Работы осложняются тем, что в лесу все еще остаются старые боеприпасы времен Второй мировой войны. Огонь может вызвать взрыв ручных гранат или патронов, уже были случаи детонации, поэтому пожарные бригады не могут добраться до некоторых лесных районов.

Как сообщал "УРА-Информ", в калифорнийском городе Фримонт в пятницу утром, 24 августа, на заводе по производству электрических автомобилей Tesla произошел пожар. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. К счастью, никто из людей не пострадал. 


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