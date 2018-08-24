Пункт пропуска Майорское закрыт из-за обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как известно, обстрелы продолжаются и постоянно ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ.

Об этом решении проинформировали председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга и руководителя донецкого офиса ОБСЕ Ольгу Скриповскую.

В штабе ООС призвали граждан учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на неподконтрольной части Луганской области возле населенного пункта Березовское наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел беспилотника Специальной мониториноговой миссии. Было установлено, что обстрел осуществили из стрелкового оружия. Миссия успела зафиксировать боевые позиции и недавнее продление на 40 м траншеи на участке разведения в районе Петровского.