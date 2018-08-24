Около полтысячи американцев отравились салатами из McDonald's

Месяцем ранее сообщалось о 90 случаях заболевания циклоспорозом, причиной которого стали салаты McDonald's.

Однако, после полного расследования было выяснено, что микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis находился в салате Fresh Express из римского салата и моркови. После начала вспышки заболевания руководство сети отозвало подозрительные салаты из трех тысяч точек питания и сменило поставщика продуктов.

Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно. Отмечается, что 24 заболевшим потребовалась госпитализация. Всего отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области в лагер массово отравились 60 детей, 33 из них госпитализированы. Как отмечается, массовое отравление детей произошло в лагере "Ястребок" Лиманского района. По факту отравления уже возбуждено дело за нарушение санитарных правил.