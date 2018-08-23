В Конотопе возле дома местного депутата прогремел взрыв - ФОТО

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщила пресс-служба полиции области около семи часов утра мужчина обратился в полицию сам, и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, выйдя во двор, обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна.

Информация подтвердилась. Уже на месте полиция обнаружила возле дома депутата около забора небольшую по диаметру воронку от взрыва, а также повреждения в нижней части и в окне.

Сейчас правоохранителями продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента.

Напомним, как сообща УРА-Информ, 26 июля, в городском совете Конотопа подрались сторонники и оппоненты городского головы. Драка произошла на 26 сессии городского совета, во время которой депутаты рассматривали несколько актуальных вопросов для города. В течение сессии произошли конфликты и словесные перепалки среди присутствующих политических оппонентов - одни поддерживают мэра, другие выступают резко против. В ходе столкновений произошла драка, во время которой сотрудники полиции стали "стеной" между сторонами.

В результате драки пострадали четверо правоохранителей, 50 участников драки были доставлены в отдел полиции. Позже полиция задержала четырех участников драки.