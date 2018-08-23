В Горловке произошло смертельное ДТП

Об этом сообщается на сайте города.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пока нет никаких подробностей аварии, сейчас на месте работает полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. По предварительной информации, 45-летний житель Пулинского района Житомирской области на автомобиле "Фольксваген" не заметил рядом едущего по левой обочине велосипедиста и протаранил его на огромной скорости.