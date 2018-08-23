Под Одессой трактор врезался в автобус и легковушку, погибли три человека погибли

В Одесской области в среду, 22 августа, трактор врезался в пассажирский автобус.
В результате аварии погибли три человека. При этом 12 пассажиров травмированы.
Как сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием рейсового автобуса Кишинев - Затока
Водитель автобуса совершил столкновение с трактором, в результате чего автобус перевернулся, а трактор занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Peugeot.
В результате аварии водитель и пассажирка Peugeot, а также пассажир автобуса погибли на месте аварии.
Пассажир Peugeot (ребенок) и 11 пассажиров автобуса были госпитализированы в больницу.
Сейчас полиция устанавливает причины столкновения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, автомобиль полностью загруженный газовыми баллонами на огромной скорости влетел в здание администрации муниципалитета Лингевард на востоке Нидерландов. Водитель машины погиб на месте. Прим этом один из газовых баллонов взорвался, что привело к крупному пожару в здании мэрии.