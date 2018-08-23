11:55 23.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом ночью горело предприятие по переработке пластика

В ночь на четверг, 23 августа, в селе Подворки Харьковской области на территории частного предприятия, занимающегося переработкой пластиковых изделий, возник пожар.

Под Харьковом ночью горело предприятие по переработке пластика

К счастью, никто из людей во время возгорания не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуация в области, информация о возгорании поступила после часу ночи.

Уже на месте спасатели установили, что под металлическим навесом горит прессованная пластиковая тара. При этом огонь охватил территорию в две тысячи квадратных метров.

Оперативные действия спасателей были направлены на непосредственное тушение очага пожара со всех сторон, а также предотвращения распространения пламени на соседние производственные здания.

К четырем часам утра пожар был локализован, а уже к восьми часам утра - полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночном небе жители Уфы наблюдали вспышку самолета. Сразу после взлета у самолета Ту-204 загорелся двигатель. Как сообщает пресс-служба аэропорта, на борту лайнера находилось 202 пассажира. Судно сразу же после возгорания вернули в аэропорт Уфы, где он благополучно сел и его встретили пожарные.


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