На Донбассе в многочасовом бою погибли бойцы ВСУ

Сегодня 23 августа, в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области около пяти часов продолжался бой с российскими боевиками, в результате чего погибли пять военнослужащих ВСУ, и еще семеро были ранены.
Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
По информации Минобороны, с самого утра под прикрытием артиллерии и минометного огня боевики приблизились к передовым позициям одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.
Во время боя, российско-оккупационные войска совершили более 30 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили более 60 мин калибра 120 мм и 60 – калибра 82 мм; вели активные обстрелы из вооружения БМП и гранатометов различных типов.
Спикер добавил, что из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели прицельные обстрелы защитников по населенных пунктах Северное, Старогнатовка, Водяное, Лебединское, Широкино, Пески, Красногоровка.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия пытается расколоть США, но не только в рамках приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. С таким утверждением выступил во вторник представитель аппарата Национальной разведки США высокого ранга Майкл Мосс на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса.