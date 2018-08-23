13:32 23.08.2018 | Происшествия | Новости
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"ИГ" взяла ответственность за атаку в Париже

Террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за атаку на прохожих возле Парижа.

В результате нападения, которое произошло в четверг утром, 22 августа, погибли два человека. Как сообщает издание Haarez, ссылаясь на данные местных правоохранителей, третий человек, на которого было совершено нападение, находится в тяжелом состоянии.

Нападавший был "нейтрализован" полицией, отмечает издание, не раскрывая, впрочем никаких деталей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг в городе Трапп мужчина с ножом напал на прохожих. В городе Трапп проживает около 30 000 человек. Он расположен в около 30 километрах от Парижа.


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