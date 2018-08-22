В Польше разбился военный вертолет

Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Отмечается, что крушение летательного судна произошло во время приземления или взлета. Вертолет разбился на газоне на территории военного аэродрома Иновроцлав-Латково.

Известно, что после столкновения с землей машина моментально вспыхнула большой волной огня. В данное время, на месте происшествия работают более 30 пожарных.

На борту вертолета находились два пилота. Однако, мужчинам вовремя удалось покинуть летательное судно их жизни ничего не мешает. На месте продолжает работать полиция, устанавливая все причины происшествия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", самолет Великобритании пилотажной группы BAE Hawk Королевских Военно-воздушных сил Red Arrows рухнул на территории северного Уэльса. Как свидетельствует газета The Guardian, на борту воздушного транспорта находились два человека, но какая их судьба пока что неизвестно.