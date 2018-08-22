10:19 22.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Перу жестко приземлился самолет с пассажирами - ВИДЕО

В международном аэропорту Хорхе Чавес аварийно приземлился самолет без шасси. Об этом сообщает Daily Mail.

В Перу жестко приземлился самолет с пассажирами - ВИДЕО

Отмечается, что летательное судно направлялось из Лимы в Аякучо, Перу, и во время захода на посадку у него не раскрылись шасси.

Так, в такой экстренной ситуации командир самолета принял решение сажать судно "на пузо". В свою очередь пассажиры записали происходящее на видео.

На ролике видно, как из-под самолета летят искры. В аэропорту сообщили, что пострадавших нет, все пассажиры и экипаж были эвакуированы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна, который находится на побережье Средиземного моря. 


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