В Нидерландах авто въехало в здание мэрии - ВИДЕО

Как сообщают местные СМИ, водитель машины погиб на месте.

Отмечается, что один из газовых баллонов взорвался, что привело к крупному пожару в здании мэрии. Однако пожарные вскоре взяли распространение огня под контроль.

Как утверждает мэр города Беммел Марианна Шурманса, здание ратуши сильно повреждено и будет закрыто. Местные правоохранители предполагают, что этот инцидент был заранее спланированной акцией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе столице полицейские задержали двух автомобильных воров. По предварительной информации, около шести часов утра в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение об угоне автомобиля "ВАЗ-2101" на улице Анны Ахматовой.