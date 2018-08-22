10:46 22.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Лаосе масштабное наводнение забрало десятки жизней

Из-за страшной непогоды и наводнения в Лаосе зафиксировано, что около 46 человек погибли и еще 97 пропали без вести.

В Лаосе масштабное наводнение забрало десятки жизней

Об этом свидетельствуют данные национального ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Известно, что около 82 тыс. семей в 14 провинциях страны пострадали от наводнений после тропических штормов Сон-Тинь и Бебинка, которые стали причиной проливных дождей с середины июля до середины августа.

Так, более 11 тыс. 383 человека сейчас вынуждены жить во временных убежищах. Тем более страшная непогода разрушила 120 школ, затопла почти 63 тыс. гектаров рисовых полей и около 42 тыс. гектаров других культур.

Также в стране умерли тысячи голов скота и птицы, было повреждено 138 дорог и 26 мостов. Убытки от этого оцениваются более чем в 1,9 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"муссонные ливни в штате Керала стали самыми мощными за последние сто лет. По предварительным данным убытки от наводнений уже сейчас оцениваются в тр и миллиарда долларов.


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