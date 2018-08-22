Самолет с двумя сотнями пассажиров загорелся на лету - ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба аэропорта, на борту лайнера находилось 202 пассажира. Судно сразу же после возгорания вернули в аэропорт Уфы, где он благополучно сел и его встретили пожарные.

Сразу после приземления пассажиров эвакуировали. Пока нет никакой информации об пострадавших или погибших. В пресс-службе аэропорта сообщили, что после инцидента около четверти пассажиров отказались подниматься в небо, чтобы продолжить движение по маршруту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на северо-западе Канады потерпел крушение частный самолет. Инцидент произошел около деревни Форт-Симпсон и озера Литл Доктор.