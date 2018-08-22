17:28 22.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики подвергли обстрелу украинское село

Украинская сторона зафиксировала, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Зайцево во вторник, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики подвергли обстрелу украинское село

В результате обстрела зафиксированы разрушения жилого дома. Боевики использовали миномет калибра 82 мм и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. Применение такого вооружения запрещено минскими соглашениями.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщал "УРА-Информ", украинские военные вытеснили российские оккупационные войска в Донбассе еще на несколько километров и взяли под свой контроль село Шумы Донецкой области. В целом под контроль украинскими военными взято более 10 квадратных километров так называемой "серой зоны".


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