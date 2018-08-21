07:59 21.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне возле метро неизвестные открыл стрельбу, три человека ранены - ФОТО

На северо-западе Лондона возле станции метро Кингсберив понедельник поздно вечером, 20 августа, произошла стрельба.

В Лондоне возле метро неизвестные открыл стрельбу, три человека ранены - ФОТО

В результате инцидента ранения получили по меньшей мере три человека. Как сообщили в лондонской полиции, происшествие со стрельбой произошел около полуночи по киевскому времени.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили троих раненых. Информации о возрасте и поле пострадавших пока нет, все трое госпитализированы.

Полиция закрыла станцию метро Кингсбери и оцепила близлежащую территорию. На месте работают эксперты и следователи. Правоохранители сейчас розыскивают причастных к стрельбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 августа в Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали. Инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техерьего, напавший был задержан спустя несколько часов в своем доме.


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