В Лондоне возле метро неизвестные открыл стрельбу, три человека ранены - ФОТО

В результате инцидента ранения получили по меньшей мере три человека. Как сообщили в лондонской полиции, происшествие со стрельбой произошел около полуночи по киевскому времени.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили троих раненых. Информации о возрасте и поле пострадавших пока нет, все трое госпитализированы.

Полиция закрыла станцию метро Кингсбери и оцепила близлежащую территорию. На месте работают эксперты и следователи. Правоохранители сейчас розыскивают причастных к стрельбе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 августа в Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали. Инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техерьего, напавший был задержан спустя несколько часов в своем доме.