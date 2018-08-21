05:00 21.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии ливнем затопило ущелье с туристами, восемь человек погибли

В итальянской Калабрии сильный ливень затопил ущелье, в котором находились туристы.

В Италии ливнем затопило ущелье с туристами, восемь человек погибли

Стихия убила как минимум восемь человек. Как сообщает Associated Press, инцидент произошел в горном регионе Калабрия.

Ливень затопил ущелье Раганелло, в котором находились туристы. На данный момент сообщается о смерти четырех мужчин и четырех женщинах.

По словам главы агентства гражданской защиты Карло Танси, еще 12 человек, в том числе десятилетний мальчик, были эвакуированы в безопасное место из затопленного ущелья. Мальчик - один из шести туристов, которые получили травмы из-за инцидента.

Пока неизвестно, сколько людей пропали в ущелье, однако как минимум три группы туристов находились в то время ущелье.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, у берегов Хорватии спасли британку, которая выпала за борт круизного лайнера и провела десять часов в море.


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