В Италии ливнем затопило ущелье с туристами, восемь человек погибли

Стихия убила как минимум восемь человек. Как сообщает Associated Press, инцидент произошел в горном регионе Калабрия.

Ливень затопил ущелье Раганелло, в котором находились туристы. На данный момент сообщается о смерти четырех мужчин и четырех женщинах.

По словам главы агентства гражданской защиты Карло Танси, еще 12 человек, в том числе десятилетний мальчик, были эвакуированы в безопасное место из затопленного ущелья. Мальчик - один из шести туристов, которые получили травмы из-за инцидента.

Пока неизвестно, сколько людей пропали в ущелье, однако как минимум три группы туристов находились в то время ущелье.