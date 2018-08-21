В Италии ливнем затопило ущелье с туристами, восемь человек погибли

В итальянской Калабрии сильный ливень затопил ущелье, в котором находились туристы.
Стихия убила как минимум восемь человек. Как сообщает Associated Press, инцидент произошел в горном регионе Калабрия.
Ливень затопил ущелье Раганелло, в котором находились туристы. На данный момент сообщается о смерти четырех мужчин и четырех женщинах.
По словам главы агентства гражданской защиты Карло Танси, еще 12 человек, в том числе десятилетний мальчик, были эвакуированы в безопасное место из затопленного ущелья. Мальчик - один из шести туристов, которые получили травмы из-за инцидента.
Пока неизвестно, сколько людей пропали в ущелье, однако как минимум три группы туристов находились в то время ущелье.
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