12:32 21.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре ночью горела многоэтажка, пострадала женщина

В Днепре в ночь на вторник, 21 августа, в многоэтажном доме по улице Калиновая Амур-Нижнеднепровского района произошел пожар.

В Днепре ночью горела многоэтажка, пострадала женщина

Тут горела квартира в девятиэтажном доме. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около полуночи.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на втором этаже. В результате пожара пострадала женщина 1934 года, которую с предварительным диагнозом ожоги верхних конечностей и лица первой степени была госпитализирована.

Пожарные с помощью автолестницы спасли четырех человек, а также вывели на свежий воздух по лестничной клетке 20 человек. Огнем повреждено домашнее имущество на площади 40 квадратных метров.

Уже через час пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из пригородных городов Франции в ночь на понедельник, 20 августа, произошел пожар. Инцидент случился в провинции Обервиле. Тут загорелся трехэтажный дом. В результате происшествия не менее 22 человек получили травмы. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.


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