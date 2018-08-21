Украинские военные отбили у боевиков село на Донбассе

Эту информацию сообщил нардеп и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тимчук.

Он отметил, что в целом под контроль украинскими военными взято более 10 квадратных километров так называемой "серой зоны".

Правда, не обошлось без потерь. Во время выполнения задания противник сопротивлялся и пытался отбить некоторые позиции - в результате боев погиб один украинский военный.

Как сообщал "УРА-Информ", жители Россыпного и Фрунзе обратились к сотрудникам СММ ОБСЕ с жалобой на отсутствие выплат пенсий. Пенсионеры признались, что им приходится выживать только благодаря гуманитарной помощи, ведь возраст и показатели здоровья не позволяют старикам съездить в подконтрольные правительству регионы и забрать пенсии.