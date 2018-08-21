По Кабулу нанесли ракетный удар во время выступления президента

При этом атака была совершена во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-Байрам. Как сообщает телеканал Tolo News, удар был нанесен около восьми часов утра по киевскому времени.

Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города в праздник Курбан-Байрам.

При этом сам Гани заявил, что есть группы, которые продолжают насилие и запускают ракеты, однако они не смогут остановить развитие афганского народа.

О последствиях удара информации пока нет.

Напомним, днем ранее Гани объявил о трехмесячном перемирии с радикальным движением "Талибан".

Как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Кабуле произошел взрыв в образовательном учреждении Mawoud Academy на западе афганской столицы, когда студенты находились в аудиториях. Во время теракта погибли 34 человека, 56 получили ранения.