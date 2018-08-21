10:15 21.08.2018 | Происшествия | Новости
100201816:Polishuk

По Кабулу нанесли ракетный удар во время выступления президента

Во вторник утром, 21 августа, по столице Афганистана Кабулу был нанесен ракетный удар.

По Кабулу нанесли ракетный удар во время выступления президента

При этом атака была совершена во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-Байрам. Как сообщает телеканал Tolo News, удар был нанесен около восьми часов утра по киевскому времени.

Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города в праздник Курбан-Байрам.

При этом сам Гани заявил, что есть группы, которые продолжают насилие и запускают ракеты, однако они не смогут остановить развитие афганского народа.

О последствиях удара информации пока нет.

Напомним, днем ранее Гани объявил о трехмесячном перемирии с радикальным движением "Талибан".

Как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Кабуле произошел взрыв в образовательном учреждении Mawoud Academy на западе афганской столицы, когда студенты находились в аудиториях. Во время теракта погибли 34 человека, 56 получили ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
Америка готова открыть нефтяной запас МИД Украины требует усиленно давить на Москву из-за голодовки Сенцова В Украине сохраняется высокая пожарная опасность Чиновники Днепропетровского облавтодора присвоил три миллиона гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив