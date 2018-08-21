Организатор убийства журналиста Бабченко признал свою вину

Киевский бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации теракта, в результате которого должен был быть убит в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко, признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сразу на несколько источников.
Условия сделки пока не известны. Адвокат Германа Евгений Сладко информацию не комментирует, объясняя это тем, что он подписал обязательство о неразглашении.
А мы напомним, что вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.
Как сообщал "УРА-Информ", Вячеславу Пивоварнику - организатору "убийства" российского журналиста Аркадию Бабченко, Федеральная служба безопасности России заплатила 100 тысяч долларов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил участник операции, подставной "киллер" журналиста Алексей Цымбалюк. Источник своей информации Цымбалюк не указал.