Из-за спецоперации по борьбе с преступностью в Рио-де-Жанейро погибло десятки человек

Как сообщают местные СМИ, среди погибших - 11 преступников и один военнослужащий.

Прямые столкновения между военными и вооруженными преступниками в районе Рио-де-Жанейро участились после того, как вооруженным силам было поручено обеспечивать безопасность в регионе из-за роста насилия в последние два года.

По словам начальника спецоперации, по борьбе с преступностью участвуют более 4 тыс. военнослужащих. Их цель - обнаружить разыскиваемых наркоторговцев в регионе. Во время проведения операции местных жителей просили не выходить из дома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь. По словам Князева стартует набор граждан в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь, хотя в данный момент идет речь о 60 свободных должностных мест.