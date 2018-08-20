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В Запорожье горело предприятие переработке резины - ФОТО, ВИДЕО

В Запорожье в ночь на воскресенье, 19 августа, на предприятии по переработке резины произошел пожар.

В Запорожье горело предприятие переработке резины - ФОТО, ВИДЕО

В результате пожара жертв и пострадавших нет, причина возгорания и размер ущерба устанавливается. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около трех часов ночи.

На улице Южное шоссе Вознесеновского района на территории предприятия горели автомобильные шины на открытой площади. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Сложность тушения заключалась в том, что из-за большой загруженности шинами и их расположения рядом с другими опасными объектами на предприятии возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по десять тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном.

Вместе с тем уже через час пожар был полностью ликвидирован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Виннице в воскресенье, 19 августа, произошло возгорание на территории учреждения исполнения наказаний № 1.

К счастью никто из людей не пострадал.


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